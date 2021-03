Chi è Claudio Gioè, l’attore che interpreta Saverio Lamanna in Makari

Protagonista assoluto di Makari, la nuova serie tv di Rai 1, è Claudio Gioè che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, ex portavoce di un influente uomo politico al governo che ha perso lavoro e credibilità ed ha deciso di dedicarsi alla scrittura facendo ritorno a casa. Ma chi è Claudio Gioè? Si tratta di un attore italiano nato a Palermo il 27 gennaio 1975. Ma cosa sappiamo su di lui? Stando alla sua biografia, studia presso il Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo e in seguito si trasferisce a Roma, dove si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Inoltre frequenta dei seminari con Luca Ronconi e si diletta nel canto e nella danza.

Per il teatro scrive e porta in scena Caligola Night Live. Sul grande schermo esordisce con Luca Guadagnino nel 1998 in The Protagonists, e appare tra l’altro ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana. Seguono poi in Stai con me (2004), regia di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), regia di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.

Poi tanta tv con diverse serie sul tema mafia in particolare sulle reti Mediaset come Il capo dei capi, Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel film del 2013 La mafia uccide solo d’estate Claudio Gioè interpreta la parte di un giornalista amico del protagonista. Negli ultimi anni tanti altri ruoli in tv e al cinema fino a Makari in onda dal 15 marzo 2021 su Rai 1.

Vita privata

Claudio Gioè è una persona molto riservata e non ha mai lasciato trapelare molto della sua vita privata. Non è un mistero, però, che per circa quattro anni è stato legato sentimentalmente alla collega Pilar Fogliati. Attualmente non si sa se l’attore sia single o meno.

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021