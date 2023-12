Chi è Claudio Cecchetto: carriera, età, anni, lavoro, vita privata, moglie e figli, Gioca Jouer, biografia

Claudio Cecchetto è stato uno dei più grandi talent scout dello spettacolo italiano, e per questo Rai 1 gli dedica una prima serata con il documentario People from Cecchetto. Ma qual è la sua carriera, la vita privata, la moglie e i figli? Scopriamolo insieme.

Nato il 19 aprile del 1952 a Ceggia, in provincia di Venezia. Dopo il diploma di perito termotecnico, si iscrive, per volontà dei genitori, alla facoltà di Scienze delle preparazioni alimentari dell’Università Statale di Milano. Inizia a fare il dj alla discoteca Pink Elephant e poi al Panthea, e nel 1975 lascia gli studi per dedicarsi completamente alla musica. Nello stesso anno approda a Radio Milano International, e dopo qualche anno a Radio Studio 105. Nel 1979 Claudio Cecchetto fa la sua prima apparizione in Rai con Discoring.