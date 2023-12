People from Cecchetto: il documentario sul talent scout in onda su Rai 1

Considerato uno dei più grandi talent scout della storia, Claudio Cecchetto ha lanciato alcuni dei protagonisti dello spettacolo italiano, come Fiorello, Amadeus e Jovanotti. Un visionario che generosamente ha saputo scoprire e far fruttare il talento suo e degli altri. Rai 1 gli dedica una prima serata con il documentario People from Cecchetto, per raccontare la sua carriera attraverso i racconti di chi lo ha conosciuto. Cecchetto è stato anche autore di grandi successi musicali come il Gioca jouer. Vediamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel documentario su soggetto di Martino Clericetti – che firma anche la sceneggiatura con il regista Emanuele Imbucci – People from Cecchetto, in onda questa sera, mercoledì 20 dicembre alle 21.30 su Rai 1, il racconto di una vita artistica e personale attraverso un collage di racconti e aneddoti, con la colonna sonora degli anni ’80 e ’90. Claudio Cecchetto è un visionario, ma a differenza di tanti ingegnosi personaggi che immaginano scenari e proiettano fantasie che mai vedranno la luce, Cecchetto è uno che le sue brillanti visioni e, poi, le realizza per davvero. Come dimostra la sua storia. Sulla carta d’identità, alla voce professione, non c’è abbastanza spazio per definire quello che Claudio ha fatto e tutt’ora fa: deejay, presentatore televisivo, promoter di eventi, fondatore di una radio, produttore discografico, manager e perfino cantante. Tuttavia, se si dovesse trovare per forza una definizione sintetica delle attività di Cecchetto, una parola che riassuma tutto, forse su quella carta d’identità dovrebbe essere scritto Talent Scout. Perché Claudio Cecchetto è considerato – da generazioni diverse, a ragion veduta – uno dei più importanti talent scout dello spettacolo italiano.

Claudio è stato Talent Scout innanzitutto di sé stesso, perché la sua vita è stata una continua scommessa tra sé e la sua voglia di trasformare le visioni in realtà. E poi, soprattutto, Talent Scout di personaggi. L’elenco dei nomi che devono all’intuizione di Claudio e alla sua perseveranza l’inizio di una fortunata carriera è impressionante: Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo. solo per citarne alcuni. Saranno loro, infatti – in un collage di ricordi, racconti, aneddoti e considerazioni maturate nel tempo – a tracciare le linee che definiscono l’identikit di Claudio Cecchetto: il suo ritratto, la sua personalità, il suo talento. Sullo sfondo decenni luminosi e indimenticabili di musica e costume. Nel documentario intervengono: Amadeus, Massimo Bernardini, Claudio Cecchetto, Mapi Danna, Cecchetto, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e Maria Volpe.

