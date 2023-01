Città Segrete – Torino: anticipazioni e streaming del programma con Corrado Augias

Stasera, sabato 21 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Città segrete – Torino, programma con Corrado Augias che ci porterà nella città sabauda per farcela conoscere nel dettaglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Una città di contrasti e chiaroscuri, capitale del Regno d’Italia e dell’industria automobilistica, regale e operaia, protagonista indiscussa del ‘900, Torino è stata capace, con spirito innovativo e d’avanguardia, di guadagnarsi la fama internazionale di città globale. Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della “sua” Torino, tra Cavour e Rita Levi Montalcini, tra la Mole e il Museo egizio, in una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche “politica” nel senso di ricostruire il senso più profondo – e spesso sconosciuto – che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile.

Augias porta il telespettatore non solo sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Streaming e tv

Dove vedere Città Segrete – Torino in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 21 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.