Cirque du Soleil – Luzia: lo show del circo questa sera, 30 dicembre, su Sky Uno

Il grande circo del Cirque du Soleil è protagonista della prima serata di oggi, 30 dicembre 2020, su Sky Uno. Stasera infatti va in onda lo spettacolo Luzia, per uno show indimenticabile come solo il Cinque du Soleil sa regalare. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Liberamente ispirato al Messico, LUZIA è un’ode poetica e acrobatica alla vibrante cultura di un paese la cui ricchezza deriva da uno straordinario mix di influenze e collisioni creative: una terra che ispira soggezione con i suoi paesaggi mozzafiato e le meraviglie architettoniche, sostenuta dallo spirito indomabile della sua gente. I quadri di Luzia tessono un intricato mosaico contemporaneo che risveglia i sensi e trasporta in un luogo sospeso tra sogno e realtà. Cirque du Soleil – Luzia va in onda in prima tv assoluta questa sera, 30 dicembre 2020, su Sky Uno dalle 21.15.

Cirque du Soleil: la storia

Il Cirque du Soleil è stato fondato 36 anni fa dall’ex-mangiatore di fuoco Guy Laliberté a Montréal insieme a Gilles Ste-Croix e Daniel Gauthier. Negli ultimi 36 anni noto circo è stata un’organizzazione di grande successo. Con i ricavi zero legati alla forzata chiusura di tutti gli spettacoli per il Covid-19, il management ha deciso di agire in modo deciso per tutelare il futuro della società. Il presidente e amministratore delegato del gruppo ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di rilanciare le nostre attività e trovarci di nuovo insieme per creare quel magico spettacolo che il Cirque è per i suoi milioni di fan nel mondo”.

Streaming e tv

Dove vedere Cinque du Soleil – Luzia per tutti in tv e live streaming? Lo spettacolo del circo, come detto, va in onda oggi – 30 dicembre 2020 – su Sky Uno (canale 108 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

