Questa sera, venerdì 2 aprile 2021, su Canale 5 va in onda in replica una puntata di Ciao Darwin, il popolare programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. In questa puntata si sfidano il mondo del Web e della Tv. I capitani delle due squadre sono rispettivamente Paola Perego e Il pancio. Stasera non ci sarà Madre Natura, ma Padre Natura. Ma come fare per vedere la puntata di oggi, 2 aprile 2021, di Ciao Darwin A grande richiesta in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Ciao Darwin va in onda su Canale 5, ogni venerdì in prima serata dalle ore 21,25. Appuntamento con la replica di questa sera – venerdì 2 aprile 2021 – visibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e in versione HD al tasto 505. Chi possiede Sky, servizio a pagamento, può trovare il canale al tasto 105 del decoder.

Ciao Darwin A grande richiesta streaming live

Se non potete utilizzare un televisore, niente panico. Canale 5 è disponibile anche in diretta streaming. Come? Facile, con MediasetPlay, la piattaforma che carica i contenuti in streaming e permette di accedere alla diretta. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma Mediaset, registrarvi – anche tramite Facebook – e poi godervi gratuitamente lo spettacolo. Ma c’è di più: Mediaset tramite la funzione on demand permette di recuperare anche in un secondo momento la messa in onda degli episodi.

Anticipazioni puntata stasera

Abbiamo visto dove vedere Ciao Darwin in streaming, ma quali sono le anticipazioni di oggi? La puntata in onda in replica stasera vede sfidarsi il mondo della Tv e quello del Web. Oltre alla presentatrice Paola Perego, nel team “Tv” ci saranno anche: Alessandro Cecchi Paone: giornalista e conduttore tv; Antonio Zequila: attore; Pierpaolo Pretelli: ex velino e concorrente del GF VIP 5; Cristian Alaimo: cartomante palermitano di Centrocampo Tv; Karina Cascella: showgirl; Margherita Zanatta: concorrente Grande Fratello 11; Floriana Messina: concorrente Grande Fratello 12; Rosaria Cannavò: ex meteorina e tanti altri vip. Nel Web invece vedremo: Follettina Creation: youtuber; Annibale Astio (alias Annibaluzzo): youtuber; Laura “Cremaschina” Cremaschi: influencer Instagram; Federico Fashion Style: parrucchiere e webstar; Kevin Believe: youtuber; Lilly Meraviglia: youtuber; il duo dei Realists: youtubers; Awed: youtuber e concorrente dell’Isola dei famosi 2021 e altre web star.

