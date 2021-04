Ciao Darwin: anticipazioni puntata in replica Tv contro Web. Chi è Padre Natura

Questa sera, venerdì 2 marzo 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico format condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, in replica dalle ore 21,20 con la formula Ciao Darwin – A grande richiesta. Ma quali sono le compagini che si sfideranno? Quali squadre e chi è Padre Natura? Chi sono i capitani? Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo della Tv contro quello del Web. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda in replica stasera, 2 aprile 2021.

Anticipazioni e capitani

Torna stasera, 2 aprile, in replica, Ciao Darwin, il programma che, fin dalla sua prima edizione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Secondo le anticipazioni di Ciao Darwin di oggi, verrà proposta in queste settimane un’edizione “Story”. La decisione di Canale 5 è stata però non di proporre una serie di collage mixati di varie puntate, ma di trasmettere cinque trasmissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. In particolare questa sera, 2 aprile 2021, assisteremo alla sfida tra Tv e Web, tratta dalla serie di Ciao Darwin 8 terre desolate, e già riproposta da Canale 5.

Nell’esilarante show antropologico vedremo come capitana della Tv: Paola Perego; per il Web: Il Pancio. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Appuntamento a venerdì 2 aprile in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Play per scoprirlo. Come sempre i concorrenti di giornata si confronteranno in diverse prove: prima la sfida musicale, poi la famosissima macchina del tempo e infine la prova coraggio e la sfilata.

La squadra TV

Alessandro Cecchi Paone: giornalista e conduttore tv; Antonio Zequila: attore; Pierpaolo Pretelli: ex velino e concorrente del GF VIP 5; Cristian Alaimo: cartomante palermitano di Centrocampo Tv; Karina Cascella: showgirl; Margherita Zanatta: concorrente Grande Fratello 11; Floriana Messina: concorrente Grande Fratello 12; Rosaria Cannavò: ex meteorina; Ferdinando Sallustio: ex concorrente Passaparola; l’Uomo Gatto: ex concorrente Sarabanda; Allegria: ex concorrente Sarabanda; Francesca Brambilla: showgirl; Maria Mazza: attrice; Ida Piccolo e Roberto Tagliani: star della tv Canale Italia; Gianni Drudi: cantante; Wladimiro Tallini: televenditore

La squadra Web

Follettina Creation: youtuber; Annibale Astio (alias Annibaluzzo): youtuber; Laura “Cremaschina” Cremaschi: influencer Instagram; Federico Fashion Style: parrucchiere e webstar; Kevin Believe: youtuber; Lilly Meraviglia: youtuber; il duo dei Realists: youtubers; Awed: youtuber e concorrente dell’Isola dei famosi 2021; Riccardo Dose: youtuber; Matt & Bise: youtubers; il Signor Distruggere: webstar; HiMorta: cosplayer; Il Menestrelloh: webstar.

Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Padre Natura

Ciao Darwin – A grande richiesta in onda stasera non avrà una Madre Natura come madrina della puntata, ma un Padre Natura. Il “nume tutelare” della serata sarà Filippo Melloni, bolognese doc, 26 anni, che vestirà i panni di Padre Natura. Filippo è un grande appassionato di sport ed è istruttore di calisthenics e street workout. In più è anche uno studente di Medicina. Il Padre Natura della sfida “Web” contro “Tv” ha esperienza televisive anche in Spagna, dove è molto famoso ed è conosciuto con il nome di “sexy medico”. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui. Ecco chi è Filippo Melloni, Padre Natura a Ciao Darwin:

Filippo nasce a Cento (Ferrara) nel 1995. Studia al liceo classico, dove si diploma con la votazione di 98/100, ed è particolarmente appassionato di greco. Filippo Melloni continua gli studi e si iscrive alla facoltà di Medicina di Bologna, seguendo le orme del padre. Il profitto è elevato e a quanto pare ha conquistato una brillante media del 29. La sua aspirazione al momento è di specializzarsi in dermatologia. Nel frattempo ha iniziato a lavorare come modello. Sulla vita privata di Filippo Melloni (Padre Natura) sappiamo molto poco: non dovrebbe essere sposato e avere figli. Probabile però che sia fidanzato. Con chi? Mistero.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

