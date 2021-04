Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Terrance Miguel Hay, Padre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN PADRE NATURA TERRANCE MIGUEL HAY – Questa sera, venerdì 9 aprile 2021, su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin A grande richiesta, una sorta di Story del popolare programma condotto da Paolo Bonolis, in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia Mediaset. In questa puntata, tutta al femminile, si sfidano Giovani contro Mature. I capitani delle due squadre sono rispettivamente Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, e Gloria Guida. Assente Madre Natura, al suo posto Padre Natura. Ma chi è Padre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sul modello. A scendere dalla celebre scalinata del programma sarà Terrance Miguel Hay.

Nato nel 1994 e originario di Capo Verde. Non si conosce molto di Terrance, è un ragazzo molto discreto. Il suo fisico statuario e i lineamenti puliti non sono passati inosservati e, del resto, è proprio questo ad avergli conferito la fama di modello. Terrance Miguel Hay infatti ha trascorso anni a passare da una sfilata all’altra, a posare per servizi fotografici, ma nel privato è amante degli animali, in particolare dei cani e dei pitbull, e ha un debole per andare a cavallo. Capelli lunghi, uno sguardo magnetico e grossi muscoli da fare invidia a chiunque, il pubblico femminile (e non solo) di Ciao Darwin è rimasto stregato dal suo fascino. Non sappiamo se sia fidanzato o meno. Su Instagram Terrance Miguel Hay è molto seguito, può contare su oltre 11mila follower. Qui trovate il suo account.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Dove vedere Ciao Darwin in diretta tv e live streaming? Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, venerdì 9 aprile 2021, alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

