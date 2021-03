Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Sara Vulinovic, Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN MADRE NATURA – Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin A grande richiesta, una sorta di Story del popolare programma condotto da Paolo Bonolis, in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia Mediaset. In questa puntata si sfidano i Belli contro i Brutti. I capitani delle due squadre sono rispettivamente Youma Dakite ed Enzo Salvi. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Chi è madre natura di Ciao Darwin stasera? A scendere dalla celebre scalinata del programma sarà una bellissima modella: Sara Vulinovic. “È stata una bella esperienza in tanti sensi”, ha detto. Ma chi è Sara Vulinovic? La ragazza è un volto emergente della moda e della tv. È felicemente fidanzata con Thomas Flaim. Il fidanzato è un imprenditore che dopo la laurea in Economia conseguita pressa l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è dedicato alle calzature di lusso. Infatti Flaim è il fondatore e CEO della Thomas Neuman, una linea di calzature di lusso made in Italy. Come detto, la Vulinovic è sia una modella che un personaggio televisivo in grande ascesa. Le sue misure da modella sono perfette: 85-60-89. Grazie a questa avvenenza, ma anche alla sua spigliatezza davanti alle telecamere, si è guadagnata il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Dove vedere Ciao Darwin in diretta tv e live streaming? Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

