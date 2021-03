Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN MADRE NATURA – Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin A grande richiesta, una sorta di Story del popolare programma condotto da Paolo Bonolis, in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia Mediaset. In questa puntata si sfidano Chic contro Shock. I capitani delle due squadre sono rispettivamente Enzo Miccio e Lisa Fusco. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Chi è madre natura di Ciao Darwin stasera? A scendere dalla celebre scalinata del programma sarà una bellissima modella che gli italiani hanno conosciuto meglio anche grazie all’ultima edizione di Pechino Express. Stiamo parlando di Ema Kovac, modella che ha affiancato Paolo Bonolis e Luca Laurenti già nella prima puntata di Ciao Darwin 8.

Ma chi è Ema Kovac, la Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Sin da quando era un’adolescente, la bella Ema sapeva di voler fare la modella. Ema Kovac inizia a lavorare come modella e indossatrice dopo che si trasferisce dalla Croazia a Milano proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda. Negli anni ha sfilato per brand internazionali Versace a Just Cavalli, passando per Guess ed è stata il volto di Tezenis, Gaelle e altre etichette. Al momento la modella è anche un’influencer molto famosa su Instagram ma è nel marzo 2019 che viene ufficialmente lanciata grazie alla partecipazione, come Madre Natura, a “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”. Ema è molto attiva sui social network, in particolare Instagram. Sul suo account ufficiale, identificabile con il nickname @kovac_ema, condivide tantissime immagini, anche molto sexy.

Per quanto riguarda la vita privata di Ema Kovac, è stata fidanzata con Luca Laticina, un bellissimo ragazzo italiano con cui sembrava essere molto affiatata. Tuttavia durante l’esperienza di Pechino Express Ema conosce Gennaro Lillio: solo dopo molti mesi (il 14 ottobre 2020) i due rivelano sui social di essere una coppia.

Madre Natura di Ciao Darwin A grande richiesta in passato si è sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”. È appassionata di moda e viaggi e ha girato il mondo, fino a che non ha deciso di trasferirsi in Italia quattro anni fa. A Milano, la città che l’ha accolta, si è laureata in Business & Management presso l’Università Cattolica.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

