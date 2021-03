Ciao Darwin – A grande richiesta: anticipazioni puntata in replica Chic contro Shock. Chi è Madre Natura

Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, in prima serata su Canale 5 torna Ciao Darwin, lo storico format condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, in replica dalle 21.20 con la formula Ciao Darwin – A grande richiesta. Ma quali sono le compagini che si sfideranno? Quali squadre e chi è Madre Natura? Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo Chic e il mondo Shock. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda in replica il 12 marzo 2021.

Anticipazioni e capitani

Torna da stasera, 12 marzo, in replica, Ciao Darwin, il programma che, fin dalla sua prima edizione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Secondo le anticipazioni di Ciao Darwin di oggi, verrà proposta in queste settimane un’edizione “Story”. La decisione di Canale 5 è stata però non di proporre una serie di collage mixati di varie puntate, ma di trasmettere cinque trasmissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. In particolare questa sera, 12 marzo 2021, assisteremo alla sfida tra Chic contro Shock, tratta dalla serie di Ciao Darwin 8 terre desolate, e già riproposta da Canale 5 sabato 20 marzo 2020.

La sfida della prima puntata, in onda stasera su Canale 5, metterà contro il mondo Chic capitanato da Enzo Miccio e il mondo Shock capitanato, invece, da Lisa Fusco. La replica della prima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, si aprirà con la presentazione di Madre Natura e i commenti di Luca Laurenti che, colpito dalla bellezza di Madre Natura, chiederà a Paolo Bonolis d’intercedere per lui. Il conduttore, poi, darà il via libera alla sfida che si aprirà con la sfida musicale. Uno dei momenti più divertenti sarà sicuramente quello della Macchina del Tempo. Luca Laurenti condurrà il concorrente del mondo chic e quello del mondo Shock a cinecittà per un viaggio nella commedia italiana. Poi spazio alla prova coraggio e alla sfilata. La prima porterà i due concorrenti sorteggiati da Madre Natura alle prese con diverse specie di animali. Infine i due mondi metteranno in mostra la bellezza dei propri concorrenti. Ma chi è Madre Natura della puntata oggi in replica? Scopriamolo insieme.

Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Madre Natura

Chi è Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Si tratta di Ema Kovac, modella nata nel 1992 in Croazia. Ma chi è Ema Kovac? Come detto è una modella, è appassionata di moda e viaggi e ha girato il mondo, fino a che non ha deciso di trasferirsi in Italia quattro anni fa. A Milano, la città che l’ha accolta, si è laureata in Business & Management presso l’Università Cattolica.

A trattenerla in Italia non solo la moda, ma anche il suo grande amore e gli amici. Ema Kovac inizia a lavorare come modella e indossatrice dopo che si trasferisce dalla Croazia a Milano proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda. Negli anni ha sfilato per brand internazionali Versace a Just Cavalli, passando per Guess ed è stata il volto di Tezenis, Gaelle e altre etichette. Al momento la modella è anche un’influencer molto famosa su Instagram ma è nel marzo 2019 che viene ufficialmente lanciata grazie alla partecipazione, come Madre Natura, a “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”. Ema è molto attiva sui social network, in particolare Instagram. Sul suo account ufficiale, identificabile con il nickname @kovac_ema, condivide tantissime immagini, anche molto sexy.

Per quanto riguarda la vita privata di Ema Kovac, è stata fidanzata con Luca Laticina, un bellissimo ragazzo italiano con cui sembrava essere molto affiatata. Tuttavia durante l’esperienza di Pechino Express Ema conosce Gennaro Lillio: solo dopo molti mesi (il 14 ottobre 2020) i due rivelano sui social di essere una coppia.

Madre Natura di Ciao Darwin 8 stasera in replica su Canale 5 in passato si è sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”. Lo scorso anno la modella ha partecipato a Pechino Express 2020, insieme alla collega Dayane Mello. La coppia si chiamava: Le Top.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. E’ possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

