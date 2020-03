Ciao Darwin 8: Family Day e Gay Pride, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 28 marzo 2020, su Canale 5 va in onda Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo del Family Day e il mondo Gay Pride. Insomma, in piena emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di regalare al pubblico serate divertenti e spensierate trasmettendo il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Capitani e anticipazioni

La sfida della seconda puntata, in onda stasera su Canale 5, metterà contro il mondo Family Day e il mondo Gay Pride. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Povia e Vladimir Luxuria. Chi vincerà? A condurre lo show, come al solito, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Madre Natura per questa puntata è Angelina Michelle, modella francese dai capelli rossi e dagli occhi azzurri. Come da tradizione i concorrenti si cimenteranno in diverse prove: prima la sfida musicale. Poi l’immancabile macchina del tempo. Poi spazio alla prova coraggio e alla sfilata.

Ciao Darwin 8: madre natura stasera

Chi è Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Si tratta di Angelina Michelle, modella francese dai capelli rossi e gli occhi azzurri. Della vita di Angelina non sappiamo tantissimo, se non che è nata in Francia e che è alta 180 centimetri. Angelina Michelle, con la sua pelle candida e con la sua chioma rossa, non poteva passare inosservata e il suo è un volto noto del mondo dell’alta moda.

Dal suo profilo Instagram, che vanta centinaia di migliaia di follower, si scopre che è anche un’appassionata di arte. Da un punto di vista sentimentale, Angelina dovrebbe essere fidanzata con il modello Norman Theuerkorn: si sarebbero conosciuti tra una sfilata e l’altra. Per il momento non abbiamo molte informazioni in più, ma di certo, dopo questa fortunata apparizione nella televisione italiana sentiremo ancora molto parlare di lei.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis). E’ possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 8: chi è Angelina Michelle, madre natura stasera (28 marzo 2020) Viva RaiPlay: la seconda puntata del meglio del varietà di Fiorello su Rai 1 Ascolti tv venerdì 27 marzo 2020: Speciale Tg1, Amici, The Good Doctor