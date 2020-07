Ciao Darwin 7: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 11 luglio 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Reale contro Virtuale. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Piergiorgio Odifreddi e Francesco Facchinetti. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura questa sera, 11 luglio, sarà interpretata da Jenny Watwood, modella nata nel 1990 a Phoenix, in Arizona. Jenny ha lavorato fin da piccola nella moda e nel mondo della pubblicità. Nel corso del tempo, è diventata una modella professionista e ha posato anche per Playboy e per brand internazionali. Nel suo profilo su Instagram leggiamo che Jenny Watwood, già madre natura nella puntata di Ciao Darwin Normali contro Diversi, dice di sé che oltre a essere attrice ama il giardinaggio. Bellissima e con un fisico statuario Jenny è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram dove ogni giorno regala delle foto in cui sfoggia la sua bellezza mozzafiato.

“Ho avuto modo di vedere lo show quando ero in Italia negli anni scorsi, è un programma molto divertente – le sue parole a Tv sorrisi e canzoni -. Nessun problema per me scendere le scale in costume, sono una modella. L’unica difficoltà è sfilare in lingerie quando fa veramente freddo, ma noi modelle siamo abituate, capita anche di scattare campagne in costume da bagno con temperature polari. Gelo a parte – ha concluso Jenny Watwood – ho respirato un’aria di grande professionalità in studio durante i miei casting e Paolo Bonolis è una persona decisamente attenta e rispettosa oltre ad essere molto divertente”.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 11 luglio 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

