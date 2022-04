A che ora inizia Ci vuole un fiore: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Ci vuole un fiore, il programma green in arrivo su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022 con la conduzione di Francesco Gabbani? Il format inedito approda in prima serata sul canale principale di Viale Mazzini e l’orario scelto è piuttosto classico per Rai 1, ovvero le 21:25, a seguire dei Soliti Ignoti di Amadeus. Il programma parla non solo del mondo dello spettacolo fatto di musica, danza e comicità, ma affronta anche tematiche più green come l’ecologia e la sostenibilità, affrontando il delicato tema della crisi ambientale che riguarda tutti noi. Inoltre, nel corso della serata, la puntata si arricchirà di ospiti e performance di artisti.

Quante puntate

Ora che abbiamo visto l’orario di Ci vuole un fiore, soffermiamoci su quante puntate sono previste per il programma. Purtroppo il nuovo format di Rai 1 prevede la messa in onda di un episodio stand alone. In principio, Viale Mazzini aveva pensato di dividere lo show in due puntate, quindi di andare in onda due volte in prima serata. Tuttavia c’è stato un cambio di programma, giustificato così da Francesco Gabbani via Instagram: “La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento”.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto a che ora va in onda e per quante puntate, scopriamo dove vedere in streaming e diretta TV Ci vuole un fiore. Il programma condotto da Francesco Gabbani arriva in prima serata su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022, un appuntamento unico per una serata soltanto a partire dalle ore 21:25. Per seguire in diretta TV il programma è necessario sintonizzarsi al primo canale del telecomando. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay, che è gratuita previa registrazione.