Ci vuole un fiore 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ci vuole un fiore 2023? Il programma condotto da Francesco Gabbani su Rai 1 va in onda per due serate, il 14 e il 21 aprile 2023, in prima serata dalle 21.25. Due puntate speciali con tanti ospiti per trattare il tema dell’ecosostenibilità e del rispetto del clima, ma anche per tanto divertimento all’insegna del varietà. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 14 aprile 2023

Seconda puntata: 21 aprile 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ci vuole un fiore 2023? Il programma di Francesco Gabbani va in onda su Rai 1 alle ore 21.25 e finisce intorno a mezzanotte, avrà quindi una durata di circa due ore e mezza (pubblicità incluse). Gabbani affronterà, con un linguaggio diretto ma efficace, le tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale. Il suo intento è infatti quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta. In ognuna delle due serate il conduttore sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi e da un parterre di grandi ospiti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ci vuole un fiore 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il programma con Francesco Gabbani, come detto, va in onda il 14 e 21 aprile 2023 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.