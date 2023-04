Ci vuole un fiore 2023: anticipazioni e ospiti del programma di Francesco Gabbani su Rai 1, ultima puntata 21 aprile

Questa sera, 21 aprile 2023, va in onda su Rai 1 la seconda e ultima puntata di Ci vuole un fiore, il programma di Francesco Gabbani che torna con una seconda edizione. Il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana torna per due serate speciali, il 14 e 21 aprile 2023, in prima serata dalle 21.25. Un format originale che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Ospiti fissi delle due puntate di Ci vuole un fiore 2023 sono Nino Frassica e Mario Tozzi. Ci saranno poi tanti ospiti. Ecco le anticipazioni della seconda e ultima puntata del 21 aprile.

Anticipazioni e ospiti

Si conclude il varietà che parla di ambiente attraverso parole, musica e testimonianze, per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche dell’ecosostenibilità, partendo da una piccola scelta quotidiana, per contribuire a preservare il futuro del Pianeta. Anche in questa puntata di Ci vuole un fiore, accanto al padrone di casa, Francesco Gabbani, le divertenti incursioni di Nino Frassica e i momenti di approfondimento con Mario Tozzi. Inoltre, un parterre di grandi ospiti porta in studio un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: da Stefania Sandrelli e Roberto Vecchioni fino a Chiara Francini, Rosa Chemical, Laura Chiatti e Lorenzo Biagiarelli.

Gabbani balla, duetta, interpreta alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Accompagnato dalla sua band e da un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da otto ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni. Vecchioni purtroppo ha da poco perso suo figlio, Arrigo. Il programma è stato registrato prima dell’evento luttuoso.

Ci vuole un fiore 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Ci vuole un fiore 2023? Appuntamento in prima serata su Rai 1 per due puntate, il 14 e il 21 aprile 2023 alle ore 21.25 con Francesco Gabbani. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 14 aprile 2023

Seconda puntata: 21 aprile 2023

Streaming e tv

Dove vedere Ci vuole un fiore 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma con Francesco Gabbani, come detto, va in onda il 14 e 21 aprile 2023 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.