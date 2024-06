Chi sono Christian e Ludovica, la coppia di Temptation Island 2024

Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. Ma chi sono i fidanzati che compiono il loro viaggio nei sentimenti in questa undicesima edizione del docu-reality di Canale 5? “Mi chiamo Christian, ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Ludovina mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa”, ha raccontato il ragazzo.

Christian ha 34 anni e vive a Vasto. Lavora in una caffetteria e cocktail bar del suo paese. Ama il mare, la montagna, sciare e gli sport in spiaggia. Ama viaggiare, i tatuaggi. Ludovica è molto riservata e non sappiamo l’età precisa. Ama viaggiare e i tatuaggi.

