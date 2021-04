Christian De Sica: chi è, età, moglie, figli, vita privata, carriera, film

Tutti sanno chi è Christian De Sica, attore tra i più amati dal grande pubblico, ma non tutti conoscono nel dettaglio la sua carriera, la vita privata, o chi è la moglie e i figli. Figlio del grande Vittorio, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo, che dunque è suo cognato. Christian De Sica è protagonista del one man show Una serata tra amici, in onda stasera, sabato 3 aprile 2021, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25.

Classe 1951, è nato a Roma il 5 gennaio, per cui ha da poco compiuto 70 anni. Figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader, si appassiona sin da piccolo al mondo dello spettacolo. Negli ultimi decenni è diventato il volto simbolo dei cinepanettoni, i film di Natale, spesso in coppia con Massimo Boldi.

Christian De Sica ha studiato a Roma, conseguendo la maturità classica al Collegio Nazareno, e si è anche iscritto alla Sapienza di Roma a Lettere senza però mai terminare gli studi. Inizia la sua carriera come cantante, tanto che nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo cantando Mondo mio, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convincono a seguire le orme paterne e a dedicarsi al cinema. Subito attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni Settanta, la sua consacrazione artistica arriva negli anni ’80. È protagonista del film Sapore di mare, diretto da Carlo Vanzina, assieme a Jerry Calà e Marina Suma, che ottiene un grande successo al botteghino. Nello stesso anno De Sica torna al fianco di Calà e anche di un giovane Claudio Amendola in Vacanze di Natale, primo cinepanettone da lui interpretato, sempre diretto da Vanzina. Negli anni diventa volto simbolo delle commedie natalizie in coppia con Massimo Boldi.

Tra i film di Christian De Sica più celebri ricordiamo: Grandi magazzini (1986), di Castellano e Pipolo, Compagni di scuola (1988), che lo vide collaborare nuovamente con Carlo Verdone, e Fratelli d’Italia (1989), che segnò l’inizio della collaborazione in pianta stabile con Neri Parenti. E ancora Vacanze di Natale ’90 (1990) e Vacanze di Natale ’91 (1991), Anni 90 (1992) e Anni 90 – Parte II (1993) ancora di Oldoini. S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa (1994), A spasso nel tempo (1996), A spasso nel tempo – L’avventura continua (1997) e Vacanze di Natale 2000 (1999) di Vanzina; Paparazzi (1998), Tifosi (1999) e Body Guards – Guardie del corpo (2000) di Neri Parenti. Nel 1990 Christian De Sica esordisce anche come regista con Faccione: grazie a questo film, ottiene la candidatura al David di Donatello come miglior regista esordiente. Nel 1991 dirige e interpreta Il conte Max, omaggio al cinema del padre e di Mario Camerini.

Vita privata

L’attore protagonista dello show di Rai 1 Una serata tra amici è stato fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, mentre è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, suo compagno di banco al liceo. Christian e Silvia hanno avuto due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, una stilista.

