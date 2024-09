Chocolat: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, venerdì 6 settembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Chocolat, film del 2000 diretto da Lasse Hallström. Il film, tratto dal romanzo omonimo dell’autrice britannica Joanne Harris pubblicato nel 1999, ha per protagonisti Juliette Binoche e Alfred Molina ed è stato distribuito in Italia il 23 febbraio 2001. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francia, 1959. Lansquenet-sur-Tannes è un piccolo paese, i cui abitanti vivono all’insegna del quieto vivere: ognuno conosce il proprio posto nella società, e qualsiasi deviazione dalla norma è guardata con diffidenza. La vita scorre immutabile, scandita dalla messa domenicale in cui i valori della tranquillité vengono ribaditi nei sermoni del giovane padre Henri che, tuttavia, si adegua ad un rituale che in realtà non condivide. Sindaco e custode morale di Lansquenet è il rigido conte Paul de Reynaud, così ligio al proprio dovere di guida della comunità da correggere i sermoni del parroco.

Un giorno, preannunciate da un irrequieto vento del nord, arrivano a Lansquenet Vianne Rocher e sua figlia Anouk. Vianne apre in paese una cioccolateria nonostante sia appena iniziato il periodo di Quaresima. Ben presto il locale assume i connotati di una tentazione per i repressi paesani, attirando alcuni clienti, tra cui Armande Voizin, anziana e burbera padrona di casa di Vianne, e Josephine, moglie di Serge Muscat, oste violento e ubriacone.

Armande e Josephine sono entrambe insofferenti al rigore ipocrita che vige in paese e cercano un modo per liberarsi dall’oppressione. Armande è in aperto contrasto con la figlia Caroline, segretaria e ammiratrice di Reynaud, e frequenta costantemente la cioccolateria di Vianne nonostante sia affetta da diabete. Caroline non permette al figlio Luc di frequentare la nonna ed è iperprotettiva al punto di proibirgli di andare in bicicletta. Josephine, invece, trascurata e nevrotica a causa dei maltrattamenti del marito, sfoga la propria frustrazione con atti di cleptomania, arrivando a rubare persino durante la messa. Sia Armande che Josephine ritrovano la serenità grazie a Vianne, che aiuta la prima a vedere il nipote e dà lavoro e rifugio alla seconda quando trova finalmente il coraggio di fuggire da Serge.

Reynaud, furibondo per gli stravolgimenti provocati da Vianne, intraprende una vera e propria crociata contro di lei. Dapprima cerca di aizzare i paesani contro Vianne tramite maldicenze e una serie di sermoni che il riluttante padre Henri è costretto a tenere durante la messa. Poi cerca di redimere Serge e salvare il suo matrimonio con Josephine. Tutti i tentativi di Reynaud, tuttavia, falliscono a causa della sempre maggior insofferenza dei paesani e di una Josephine ormai indipendente e libera dal controllo del marito.

Chocolat: il cast

Abbiamo visto la trama di Chocolat, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Juliette Binoche: Vianne Rocher

Judi Dench: Armande Voizin

Johnny Depp: Roux

Alfred Molina: Conte Paul De Reynaud

Carrie-Anne Moss: Caroline Clairmont

Lena Olin: Josephine Muscat

Victoire Thivisol: Anouk

Aurélien Parent-Koenig: Luc Clairmont

Hugh O’Conor: Padre Henri

Peter Stormare: Serge Muscat

Leslie Caron: Madame Audel

John Wood: Guillaume Blerot

Streaming e tv

Dove vedere Chocolat in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – venerdì 6 settembre 2024 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.