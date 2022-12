Child 44 – Il bambino numero 44: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Child 44 – Il bambino numero 44 è il film in onda questa sera, sabato 10 dicembre 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2015 diretta da Daniel Espinosa, con protagonisti Tom Hardy, Noomi Rapace e Gary Oldman. Ispirato alle vicende del killer di Rostov Andrej Romanovič Čikatilo, pur ambientando la storia in anni antecedenti ai fatti reali e discostandosi nella trama, il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Bambino 44 (Child 44), scritto nel 2008 da Tom Rob Smith. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Child 44 – Il bambino numero 44? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il regime stalinista e la propaganda di pace e prosperità condizionano la società dell’Unione Sovietica. In realtà, i forti squilibri creati dal regime influenzano negativamente una larga fetta della popolazione, riducendo i cittadini ad uno stato di estrema povertà. Vittime di questo contorto sistema sono i genitori del piccolo Leo, che negli anni Venti viene affidato ad un orfanotrofio e costretto a vivere in condizioni pietose. Un soldato nota il bambino e decide d portarlo con sé, regalandogli una nuova prospettiva di vita.

Venticinque anni dopo, Leo (Tom Hardy) è un abile combattente che serve la sua patria durante la Seconda Guerra Mondiale. Il carisma e le abilità dimostrate sul campo di battaglia, lo hanno portato ad essere acclamato come eroe permettendogli di essere inserito tra le schiere dei servizi segreti. Sebbene memore del suo passato e consapevole delle ingiustizie del regime, Leo diventa un carnefice e partecipa attivamente alle purghe degli anni Cinquanta. Il fenomeno sta devastando la Russia e colpisce indistintamente chiunque si opponga alla politica di Stalin. Quando il governo chiede a Leo di indagare sulla moglie Raisa (Noomi Rapace), il soldato sperimenterà una sorta di catartica redenzione e sceglierà l’amore alla fede politica.

A causa della sua insubordinazione, Leo sarà costretto ad una vita degradante che lo porterà a contemplare la vacuità delle promesse fatte dal regime. Nel frattempo, a Mosca, uno spietato killer sta uccidendo i bambini ma gli omicidi vengono insabbiati dal governo. Lottando contro l’oppressione, Leo deciderà di sacrificare tutto per arrestare il colpevole. La sua missione sarà sostenuta dal comandante Mikhail Nesterov (Gary Oldman) e ostacolata dal fanatico collega Vasili (Joel Kinnaman), che ha intenzione di evitare un terribile scandalo…

Child 44 – Il bambino numero 44: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Child 44? Protagonisti sono Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Vincent Cassel, Jason Clarke, Paddy Considine, Dev Patel. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Hardy: Leo Demidov

Noomi Rapace: Raisa Demidov

Gary Oldman: Generale Mikhail Nesterov

Joel Kinnaman: Vasili Nikitin

Charles Dance: Maggiore Grachev

Jason Clarke: Anatoly Brodsky

Vincent Cassel: Maggiore Kuzmin

Paddy Considine: Vladimir Malevich

Tara Fitzgerald: Inessa Nesterov

Nikolaj Lie Kaas: Ivan Sukov

Fares Fares: Alexei Andreyev

Fedja Stukan: Sergei

Agnieszka Grochowska: Nina Andreeva

Ursina Lardi: Zina Gubinova

Streaming e tv

Dove vedere Child 44 – Il bambino numero 44 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 dicembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.