Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della seconda puntata | 1 luglio

Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della prima puntata | 1 luglio

Questa sera, mercoledì 1 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 tornano Chicago Fire e Chicago PD con due nuovi episodi, dopo l’esordio di rispettivamente la settima e la sesta stagione delle seguite serie statunitensi che raccontano le vicende dei vigili del fuoco e della polizia di Chicago. Stavolta però ad essere trasmesso, eccezionalmente, sarà anche l’episodio crossover di Chicago Med, altro telefilm del gruppo prodotto da Dick Wolf . Nel corso di questa serata speciale i fan potranno seguire la storia che inizia in Chicago Fire, continua in Chicago Med e si conclude in Chicago PD, come in un lungo film. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qualche anticipazione e la trama delle puntate di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD.

Chicago Fire 7, la trama della seconda puntata

Nel secondo episodio di Chicago Fire 7, dal titolo In Guerra, vediamo Boden e la sua squadra impegnati in incendio molto serio. Ad essere andato a fuoco è l’intero piano di un grattacielo e i ragazzi, distribuiti in diversi gruppi, devono cercare di salvare le persone intrappolate prima che le fiamme avvolgano completamente l’edificio. Il rischio per ognuno di loro è elevatissimo, ma quando sembrano aver salvati quasi tutti, Kidd rimane senza ossigeno e finisce al Med in gravissime condizioni.

Chicago Med 4, la trama dell’episodio crossover

Nell’episodio di questa sera di Chicago Med 4, Dolorosi distacchi, troviamo il pronto soccorso del Chicago Med in piena emergenza perché sono in arrivo molti feriti a seguito del grave incendio in un palazzo. Le persone ustionate sono numerose e, tra loro, c’è anche Stella Kidd, che lotta fra la vita e la morte e rischia di perdere un polmone. Il padre di Will e Jay Halstead ha un arresto cardiaco, mentre i genitori di una ragazza gravemente ustionata decidono di staccarle il respiratore per mettere fine alle sue sofferenze. Ethan, dal canto suo, si occupa di una sconosciuta arrivata in gravissime condizioni.

Chicago PD 6, la trama della prima puntata

Nella seconda puntata di Chicago PD, Lieto fine, vediamo invece otto persone perdere la vita a causa dello stesso incendio. Tra queste il capo del cartello di Sinaloa Edgar Torres, la sua guardia del corpo e la sua fidanzata. Dalle indagini la polizia scopre che in realtà l’incendio serviva a coprire gli omicidi; tutti gli indizi sembrano portare a Carlos Mendoza, autista di Torres, ma il vero colpevole si scoprirà essere qualcuno che sperava di fare carriera all’interno del cartello. A morire nell’incendio anche il padre di Jay, sconvolto da questa perdita anche se finge il contrario.

La seconda puntata di Chicago Fire 7 e Chicago PD, oltre all’episodio crossover di Chicago Med 4, vanno in onda mercoledì 1 luglio alle 21.20 su Italia 1.

