Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della puntata di stasera | 12 agosto

Questa sera, mercoledì 12 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con dei nuovi episodi dopo la puntata crossover del 5 agosto scorso. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni.

Chicago Fire 7, la trama della puntata del 12 agosto

Dietro la parete – Mentre Casey sta cercando di superare il trauma, Hermann riceve una chiamata in cui Ritter viene ferito. Herrmann viene pesantemente redarguito da Casey per via di un errore durante un’operazione di soccorso. Sul momento Herrmann reagisce male, ma poi si scusa con il Capitano.

Nel frattempo Stella nel corso di un’operazione, sospetta che nell’ultima stanza controllata di un edificio in fiamme, venissero nascosti dei bambini. Ne parla con la Detective Upton e grazie anche all’aiuto di Severide, scopre che l’inquilino dell’appartamento prendeva in affido dei bambini per riscuotere i sussidi governativi.

La sfortuna non esiste – C’è un incendio in una casa. L’inquilina, una ex di Boden, viene salvata, ma il fatto che fosse stata chiusa in bagno, spinge Boden ad indagare. Nel frattempo, Cruz riceve un encomio da una chiamata precedente per poi essere rimproverato da Severide per aver ignorato un ordine. Inoltre, Kidd cerca una decorazione per il Molly’s che è sparita.

Fino a che cambia il vento – Durante un violento temporale, la 51 si radunano per cercare risposte su un bambino trovato nel loro camion dei pompieri. Otis diventa sospettoso quando un uomo si presenta alla caserma, sostenendo di essere di Detroit, ma sembra che non riesca a mettere in chiaro la sua storia.

Abbiamo visto la trama degli episodi, ma quando va in onda? La nuova puntata di Chicago Fire 7 va in onda oggi, mercoledì 12 agosto, alle ore 21,20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti L’altra metà della storia: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3 Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 12 agosto Ascolti tv martedì 11 agosto: Sorelle, Lo show dei record, Chicago PD