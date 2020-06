Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della prima puntata | 30 giugno

Questa sera, martedì 30 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 tornano Chicago Fire e Chicago Pd, serie statunitensi che raccontano le vicende dei vigili del fuoco e della polizia di Chicago. Per quanto riguarda Chicago Fire si riparte con la settima stagione, mentre Chicago Pd è giunta alla stagione numero sei. Chicago Med 7 e Chicago Pd 6 vi aspettano quindi stasera su Italia 1 dalle 21.20 con due prime tv: le prime due puntate si intitolano Sotto controllo e Tutto come prima. Ma di cosa parlano? Vediamo qualche anticipazione e la trama degli episodi.

Chicago Fire 7, la trama della prima puntata

Nel primo episodio di Chicago Fire 7, dal titolo Sotto Controllo, vediamo la distanza tra Gabby e Matt non giovare al loro rapporto. I due soffrono lo stare lontani, ma proprio quando lui decide di raggiungerla a San Juan, lei torna a Chicago per dirgli che la missione umanitaria a cui si sta dedicando si protrarrà a tempo indeterminato. Nel frattempo, alla Cinquantuno, per supervisionare il lavoro della squadra arriva una vecchia conoscenza di Boden: si tratta di Jerry Gorsch. Appena Boden fu nominato Capitano, si accorse che il ragazzo non era portato per fare il vigile del fuoco e lo fece trasferire e Gorsch non gliela ha mai perdonata.

Chicago PD 6, la trama della prima puntata

In Tutto Come Prima, primo episodio di Chicago PD 6, vediamo l’Unità di Intelligence della Polizia di Chicago subire le conseguenze della morte di Olinsky. Voight sarà costretto alla sospensione dopo aver sparato al sospettato a sangue freddo. Inizia per la squadra un’indagine su una serie di morti per overdose di eroina e Voight decide di affidare a Dawson il comando. Ruzek, però, non vuole riconoscere la sua autorità visto che lui non ha voluto coprire Voight. Così, fra i due, scoppierà una violenta lite e , proprio grazie e informazioni fornite da Voight, il caso delle morti per overdose arriverà a una soluzione.

Le prime puntate di Chicago Fire 7 e Chicago PD vanno in onda martedì 30 giugno alle 21.20 su Italia 1.

