Quanto guadagna Chiara Francini: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2023

Quanto guadagna Chiara Francini per il suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023? L’attrice toscana è una delle conduttrici che affiancheranno Amadeus e Gianni Morandi in questa 73esima edizione. In particolare si tratta della conduttrice della serata del venerdì, 10 febbraio 2023, quella tradizionalmente dedicata alle Cover e ai duetti. Ma qual è il suo cachet (compenso, stipendio)? Ve lo diciamo subito: la cifra è top secret. Non è stato infatti rivelato quanto guadagna esattamente e qual è il suo cachet per il Festival. Sappiamo però che nelle precedenti edizioni le co-conduttrici di Sanremo hanno ricevuto un compenso intorno ai 25mila euro a serata. Comunque le cifre non sono state ufficializzate dalla Rai.

Non sono resi noti i suoi guadagni o il suo patrimonio. Sappiamo però che è un’attrice molto affermata e amata, per la sua ironia e solarità. Ha recitato in film di successo, in particolare commedie, ma ha anche esperienza in tv. Il suo fidanzato è un ex calciatore. In un’intervista gli è stato chiesto se guadagnasse più lei o il suo compagno: “Io, ma forse ultimamente siamo pari. Lui comunque mi ha sempre sostenuta, anche quando facevo repliche in teatro a 110 euro”, ha spiegato l’attrice e conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Come detto, secondo indiscrezioni il cachet per il Festival di Sanremo 2023 sarà intorno ai 25mila euro, anche se non ci sono conferme. Di certo meno di quello di Chiara Ferragni, che condurrà insieme ad Amadeus e Gianni Morandi la prima serata e la finale, e per la quale dovrebbe ricevere un cachet, sempre secondo indiscrezioni, di 100mila euro.