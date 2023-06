Chi è Chiara Amirante, la scrittrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Chiara Amirante, la scrittrice ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Chiara Amirante (Roma, 20 luglio 1966) è una scrittrice italiana nominata dal Presidente della Repubblica Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, autrice di numerosi bestseller, fondatrice e presidente della Comunità Nuovi Orizzonti dedita al disagio sociale, consultrice in due pontifici consigli della Santa Sede e una delle poche donne al mondo convocata dal Papa ai sinodi.

Chiara Amirante ha ideato un programma pedagogico riabilitativo e il percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, basato su L’arte di amare, denominato Spiritherapy, diffuso in 80 Paesi del Mondo. I suoi libri si trovano in italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, croato, sloveno, polacco, coreano, slovacco, rumeno.

Laureata in scienze politiche all’Università “La Sapienza” di Roma e già membro dei focolarini, ha iniziato negli anni novanta ad incontrare alla stazione Termini il popolo della notte: ragazzi con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, AIDS, carcere. Ha fondato numerosi centri di recupero per tossicodipendenti, alcolisti, ragazze madri, bambini di strada, ragazze schiave della prostituzione, ex detenuti. Ha ideato uno specifico percorso terapeutico riabilitativo, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore denominato L’Arte di amare e un progetto pastorale di missioni di strada.

Fin dai primi anni, il cardinale Ersilio Tonini è stato vicino a Chiara Amirante visitando le prime sedi a Trigoria (Roma) e poi a Piglio (Frosinone), sostenendo Nuovi Orizzonti. Il cardinale Tonini ha curato la prefazione del primo libro divenuto bestseller Stazione Termini ed ha portato l’esperienza di Chiara Amirante al sinodo di Roma sulla vita consacrata del 1994.

Dal 2004 è consultore del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti e dal 2011 è membro del comitato scientifico per la rivista People on the Move dello stesso dicastero. Dal 2012 è consultore del pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Nel 2017 e 2018 ha collaborato al Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani.

Dal 2017 in qualità di consultore collabora con il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e dal 29 novembre al 1 dicembre 2018 è stata convocata come relatore alla conferenza internazionale Droga e Dipendenze: un ostacolo allo sviluppo umano integrale promossa dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale svoltasi in vaticano.

Il 9 giugno 2019 in occasione dei 25 anni di fondazione Papa Francesco ha inviato un testo e un videomessaggio trasmessi durante la festa di Pentecoste a Frosinone alla presenza di 3000 persone; inoltre ha telefonato a sorpresa al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Marc Ouellet e dal Vescovo Diocesano Ambrogio Spreafico.

Il 24 settembre 2019 Papa Francesco ha trascorso una giornata visitando la Cittadella Cielo di Frosinone. Da quest’incontro Chiara Amirante ha pubblicato il 19 maggio 2020 il libro Dio è gioia con un’intervista inedita al Papa sulla felicità, diversi interventi sulla gioia e le parole che ha pronunciato a Nuovi Orizzonti.