Chiamami ancora amore: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Chiamami ancora amore, la serie tv con Greta Scarano in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse 3 puntate da 2 episodi ciascuna (totale 6 episodi). Tutte andranno in onda in prima serata tv (ore 21,25). La prima verrà trasmessa lunedì 3 maggio 2021; l’ultima lunedì 17 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv di Rai 1:

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 3 maggio 2021

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 10 maggio 2021

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 17 maggio 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Chiamami ancora amore su Rai 1? Ogni serata, come detto, inizierà alle ore 21,25 e finirà intorno alle ore 23,30. La durata prevista è quindi di circa 2 ore (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Chiamami ancora amore, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da lunedì 3 maggio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.