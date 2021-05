A che ora inizia Chiamami ancora amore: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 3 maggio 2021? Ve lo diciamo subito: le tre puntate in programma andranno in onda a partire dalle ore 21,25. Ogni serata vedrà due episodi e durerà fino alle ore 23,30 (circa). La durata è quindi di circa 2 ore (pubblicità incluse). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv su Rai 1: