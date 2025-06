Chi può batterci?: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, sabato 21 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Chi può batterci?, il format Rai che promette di catturare l’attenzione del pubblico con un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ultima puntata di questa edizione. Dopo aver conquistato il pubblico – e la vetta degli ascolti nel prime time dell’ultima puntata – lo show si prepara a chiudere in grande stile con un jackpot che parte da 65 mila euro.

Accanto a Liorni, ancora una volta in doppia veste di conduttore e giocatore, volti amati della tv e dello spettacolo: Amanda Lear, icona internazionale di eleganza e ironia; Francesco Paolantoni, maestro dell’umorismo surreale; Sergio Friscia, mattatore travolgente e amatissimo volto televisivo; Elenoire Casalegno, spirito brillante e grintoso; Paolo Conticini, attore versatile e amatissimo dal grande pubblico. Personalità forti, diverse e complementari, pronte a mettersi in gioco con leggerezza, spirito di squadra e voglia di divertirsi. E magari vincere.

Il format alterna round di cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana a prove sorprendenti che ribaltano le aspettative, mantenendo sempre alto il ritmo. Il cuore pulsante della sfida resta l’adrenalinico “uno contro tutti”, dove il miglior concorrente della serata proverà a battere, uno dopo l’altro, i sei vip.

A impreziosire il tutto, un nuovo studio elegante e immersivo, e una voce fuori campo ironica e tagliente, divenuta già cult sui social. È questo il mix vincente che ha fatto di “Chi può batterci?” un appuntamento amato da famiglie, giovani e appassionati del quiz, capace di unire generazioni diverse in un’esperienza collettiva e leggera.

Streaming e tv

Dove vedere Chi può batterci? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 21 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.