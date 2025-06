Chi può batterci?: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Chi può batterci?, il format Rai che promette di catturare l’attenzione del pubblico con un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si tratta del primo show televisivo in cui gli spettatori in studio potranno sfidare una squadra di sei celebrità del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale. Il tutto sarà condotto da Marco Liorni, che avrà un ruolo duplice e inedito: non solo presenterà lo show, ma sarà anche il capitano e giocatore della squadra dei vip. I cinque vip (oltre a Marco Liorni) della puntata di oggi sono: Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale.

Una sfida unica nel suo genere: Marco Liorni, in un inedito doppio ruolo di conduttore e giocatore, guiderà il suo team tra quiz, intuizioni brillanti e colpi di scena. Il programma si articola in diverse manche, ciascuna ispirata a temi di cultura generale e capaci di stimolare non solo la conoscenza, ma anche il vissuto, la prontezza e la logica dei partecipanti. Tutto si svolge in un clima di leggerezza e spettacolo, con una narrazione dinamica e aperta alla partecipazione del pubblico da casa. Grande suspense, poi, nella sfida finale: il miglior concorrente della serata affronterà, uno dopo l’altro, i sei agguerriti componenti della squadra vip. Solo battendoli tutti potrà aggiudicarsi il jackpot in palio. Riuscirà nell’impresa? O gli sarà sbarrata la strada verso la vittoria? A fare da arbitro imparziale sarà Franky, una voce fuori campo, che dall’alto guiderà il gioco: farà domande, svelerà risposte e interagirà con i protagonisti con una buona dose di ironia e complicità.

Streaming e tv

Dove vedere Chi può batterci? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 14 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.