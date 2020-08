Chi l’ha visto: stasera speciale Viviana Parisi, anticipazioni

Questa sera, martedì 18 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto, speciale Viviana Parisi. Federica Sciarelli parlerà del giallo della dj ritrovata morta e del piccolo Gioele, scomparso. “Un caso anomalo. L’incidente potrebbe essere una sliding doors, il momento in cui cambia il destino di mamma e figlio”, ha spiegato la conduttrice di Chi l’ha visto? al Quotidiano nazionale. “La promessa dell’anonimato potrebbe spingere qualcuno, che finora, chissà perché, non si è rivolto alle forze dell’ordine, a parlare? Ogni dettaglio può essere utile. Noi andiamo in onda proprio per questo”, è l’auspicio della Sciarelli, secondo cui Viviana “è vittima del caso, l’incidente automobilistico è l’ultimo fatto certo. Poi la storia è tutta da scrivere, tenendo conto che lo schianto sull’A20 potrebbe aver aperto scenari che la stessa donna non avrebbe mai immaginato. Mi ricordo che in quel tratto della Palermo-Messina ha perso la vita Provvidenza Grassi. Per mesi furono fatte ipotesi sulla sua scomparsa: si era pensato a una fuga volontaria, a una lite violenta con il fidanzato o ad un gesto estremo e, invece, è caduta dal viadotto in seguito a un incidente stradale”.

Streaming e tv

Dove vedere Chi l’ha visto in tv e live streaming? La puntata di oggi, 18 agosto 2020, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 3. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

