Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 6 dicembre 2023 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 6 dicembre 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il programma torna con documenti e materiali inediti sull’omicidio di Giulia Cecchettin, la studentessa universitaria uccisa dall’ex fidanzato qualche giorno prima della laurea.

In studio Giorgio Ceccarelli, presidente dell’associazione “Figli negati” e fondatore del movimento pacifista “Armata dei Padri”, per parlare di sottrazione di minori da parte di uno dei due genitori. Il presidente Ceccarelli ha proposto che siano gli uomini violenti ad andare in strutture protette e non le loro vittime.

E poi la scomparsa di Giovanna Davoli, sposata e madre di due figli, uscita di casa in bicicletta per andare al mercatino e sparita da circa venti giorni. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 6 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.