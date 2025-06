Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 4 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La morte di Chiara Poggi: gli inquirenti non escludono alcuna pista e hanno acquisito gli atti del processo inerente allo scandalo del Santuario della Bozzola. Ma che cosa succedeva nel santuario e perché due uomini vengono condannati per estorsione? Uno dei due, oggi latitante, parla con il programma.

Liliana Resinovich: la Procura ha chiesto una serie di accertamenti, concentrandosi tra gli altri sul cordino che legava i sacchetti attorno al capo di Liliana e su quello che univa le tre chiavi ritrovate nella sua borsetta. Particolare attenzione anche su un braccialetto tagliato a cui Liliana teneva molto e che aveva regalato uguale anche alla cognata e alla nipote.

E poi Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: il nipote e la ex compagna di lui, entrambi indagati per omicidio, hanno dato versioni contrastanti sul giorno della scomparsa. Testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”

Infine, Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato: un avvocato è indagato per sequestro di persona in concorso con ignoti, ma sostiene di essere amico della madre e di non aver mai conosciuto la ragazza. E allora dov’è Denisa? Gli inquirenti stanno studiando gli spostamenti dei suoi cellulari.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 4 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.