Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 28 maggio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Tutto da rifare nel caso Garlasco? L’ipotesi della Procura è che sia stato Sempio con Stasi, oppure Sempio con altri soggetti, a uccidere Chiara. Ma quale sarebbe il movente? Nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli gli ultimi aggiornamenti in diretta da Garlasco.

In primo piano anche il caso di Liliana Resinovich: secondo la Procura il marito Sebastiano Visintin avrebbe ucciso la moglie il giorno stesso della scomparsa nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dopo averla picchiata. Ma perché? Fondamentale la testimonianza di Claudio Sterpin, che afferma che Liliana voleva lasciare il marito.

E poi Clara Rossignoli, la nonna che si faceva carico con la sua piccola pensione anche del nipote e della sua ex compagna, ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere. È stato sequestrato il furgone di un amico dell’indagata dove ci sarebbe una traccia ematica. È di Clara? Infine, Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato: qualcuno l’ha portata via con la forza? Le indagini si concentrano sugli spostamenti del suo cellulare e sulle persone in contatto con la ragazza.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 28 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.