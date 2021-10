Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2021 su Rai 3

Questa sera – 27 ottobre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Continuano, nella puntata di oggi, le ricerche di Gerardo che, con l’aiuto del programma, sta cercando di riunire tutta la sua famiglia biologica: nella puntata di stasera, mercoledì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 3, ci saranno grosse novità. Con Federica Sciarelli, si seguirà poi, la misteriosa scomparsa di Gioia, l’ex dipendente del Comune di Pescara di cui non c’è ancora nessuna traccia. Infine, oltre agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, la vicenda di un bambino di 11 anni che ad Halloween, mentre sta facendo “dolcetto o scherzetto”, viene picchiato.

Streaming e diretta tv

