Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 maggio 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 21 maggio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Siamo ad una svolta nel caso di Garlasco? Andrea Sempio e Alberto Stasi convocati contemporaneamente, ma in caserme diverse. Stessa convocazione per il fratello di Chiara Poggi, Marco. Un unico colpevole già condannato, ma c’è chi entra e chi esce nuovamente dalle indagini sul delitto. In diretta gli ultimi aggiornamenti con Federica Sciarelli e i suoi inviati. Poi ancora il caso di Liliana Resinovich: la Procura chiede nuove analisi suppletive. Si dovranno riesaminare vari reperti, tra i quali i cordini attorno al collo di Liliana per verificare la compatibilità con quelli ritrovati in casa. Ma intanto i familiari chiedono di fare luce sul perché Liliana sia stata seppellita in una bara non zincata che non ha preservato il corpo.

E il caso di Clara Rossignoli, una nonna che viveva con il nipote, la ex compagna di lui e i figli:la procura ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere proprio il nipote e la compagna. Che cosa è successo a Clara? Infine, la storia di un uomo che ha con sé una cartella piena di disegni, ma non ricorda chi è: “Chi l’ha visto?” aveva lanciato un appello insieme all’assessore per le Politiche Sociali del Comune di Roma. E grazie ai telespettatori che hanno ripostato le sue foto, una mamma lo ha riconosciuto: “E’ mio figlio”.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 21 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.