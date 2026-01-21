Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 21 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Un altro femminicidio, quello di Federica Torzullo. Anche la sua scomparsa è finita nel peggiore dei modi. Un delitto “efferato, con molta cattiveria, non è facile riconoscere il corpo”, ha detto il procuratore Alberto Liguori. Il marito della donna, al momento dell’arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti intanto stanno analizzando anche il suo computer per capire se avesse premeditato di uccidere Federica. È il caso che apre il nuovo appuntamento con Federica Sciarelli.

E poi la misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati: nel suo ufficio sono rimasti i cellulari, il portafoglio, il pc acceso, ma di lui nessuna traccia. Cosa gli è successo? La sua scomparsa è legata al suo impegno contro gli autovelox irregolari? Nei mesi precedenti era stato protagonista di alcuni episodi inquietanti.

Infine, l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni, che proprio il compagno l’aveva spinta a stipulare. Il sospetto degli inquirenti è che il compagno, arrestato insieme a una complice, possa essere responsabile di altri crimini. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Dove vedere Chi l'ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 21 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3