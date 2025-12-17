Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 17 dicembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

“Dov’è nostra figlia?”: i genitori di Marianna Cendron – la ragazza sparita nel nulla 12 anni fa a Paese, in provincia di Treviso – in studio in diretta a Chi l’ha visto? questa sera, mercoledì 17 dicembre alle 21.20 su Rai 3. All’epoca aveva 18 anni. Una scomparsa definita, all’inizio, come allontanamento volontario, il caso è stato poi archiviato, ma di lei non si sa più nulla, e non è stata ritrovata neanche la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente.

E poi: cosa succede ai ragazzi? Il papà di Alessandro Venturelli scomparso da quattro anni lancia un appello anche alle istituzioni: “Quando un genitore si rivolge allarmato alle forze dell’ordine, dovrebbero credergli e iniziare subito le ricerche… non pensare a un allontanamento volontario”. Stessa richiesta dalla madre di Nicola Salinetti che ha lasciato tutte le sue cose ed è sparito.

Torna uno dei due cani di Karol, il turista polacco scomparso tra le nevi del Gran Sasso. Dell’uomo nessuna traccia, si è rifugiato in una grotta? La speranza e l’appello della sorella a “Chi l’ha visto?”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Dove vedere Chi l'ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 17 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3