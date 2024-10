Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 16 ottobre 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 16 ottobre 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Greta Spreafico è scomparsa da più di due anni. La procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato. Documenti e testimonianze inedite saranno proposti da Federica Sciarelli stasera.

E ancora il caso della sedicenne scomparsa da Viareggio: è da sola o in compagnia dell’uomo senza fissa dimora di cui si era innamorata? L’appello del padre: “Se nessuno la vede, vuol dire che qualcuno la ospita… è una minore e nasconderla è un reato. Aiutatemi a trovarla, ha ancora la possibilità di costruirsi una vita normale e di avere un futuro”.

Spazio poi alla vicenda di Claudia De Chirico, trovata morta in un sottopassaggio dopo essersi allontanata in seguito a un violento litigio con il compagno: dopo 8 anni e quattro richieste di archiviazione, il giudice ordina di indagare l’ex fidanzato per maltrattamenti. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 16 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.