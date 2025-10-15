Icona app
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3

di Antonio Scali
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 15 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La morte di Manuela Murgia: le indagini erano state archiviate due volte per suicidio, ma ora la Procura di Cagliari ha riaperto il caso e indagato per omicidio volontario l’ex fidanzato. Che cos’è successo quel giorno? Con chi è andata Manuela al Canyon di Tuvixeddu? A Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.20 su Rai 3, documenti e testimonianze inedite e, in studio, le sorelle di Manuela.

E poi la drammatica storia del quattordicenne di Latina che si è suicidato. Parla il fratello maggiore: erano anni diversi, altri studenti, ma quand’ero piccolo hanno bullizzato anche me. Infine, la scomparsa di Giovanni Cuvello: i familiari avevano sporto denuncia e lanciato diversi appelli a Chi l’ha visto?, ma dopo dieci giorni Giovanni è stato ritrovato morto all’interno dell’ospedale. Non si era mai allontanato dalla struttura. Ma come si fa a scomparire dentro un ospedale? In diretta i familiari chiedono di sapere che cosa è successo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 15 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
