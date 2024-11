Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 novembre 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 13 novembre 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Istigazione al suicidio e maltrattamenti: è l’ipotesi della procura di Ancona che ha chiuso le indagini sulla morte di Andreea Rabciuc. Il caso della campionessa di tiro a segno trovata morta in un casolare poco distante da dove aveva passato la notte con degli amici: su una trave poche parole: “Se mi lasciava il cellulare avrei chiamato mamma”, riferendosi al suo ex fidanzato Simone, ora agli arresti domiciliari.

E poi la misteriosa scomparsa di Lorenzo, 20 anni, da Fuscaldo (Cosenza): sulla spiaggia sono state trovate le sue scarpe da ginnastica e una strana cintura con dei chiodi conficcati. Che cosa significa? Documenti e testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”. E un altro ragazzo fragile, Riccardo, che lascia la sua auto nei pressi della diga del Furlo, lì dove ora i genitori chiedono che sia cercato, prima di continuare dappertutto. Ma la diga – dice la Prefettura – non può essere svuotata. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

