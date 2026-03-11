Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 11 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Il caso di Liliana Resinovich: i periti hanno chiesto 90 giorni in più per esaminare tutti i reperti, tra i quali 700 coltelli. Coltelli del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato per l’omicidio della moglie che a “Chi l’ha visto?” – condotto da Federica Sciarelli e in onda questa sera – mercoledì 11 marzo alle 21.20 su Rai 3 – dichiara: “Non andrò a processo… sono sicuro al cento per cento…Io non ho fatto niente a Liliana”.

E poi la vicenda di Nessy Guerra, ancora bloccata in Egitto con la sua bambina. La situazione è sempre più grave: Nessy è stata condannata in primo grado a sei mesi per adulterio e ora rischia il carcere: “Sono tutte menzogne, Tamer mi ha accusato solo per avere l’affido della bambina. Vi prego, aiutatemi a rientrare, rischio di andare in carcere”.

Continua, inoltre, l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”, l’uomo accusato di aver fatto uccidere la compagna per intascare il premio dell’assicurazione. Le indagini proseguono e si cerca di capire se ci siano altre vittime: testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”. E poi come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni delle telespettatrici.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 11 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.