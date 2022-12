Chi ha incastrato Babbo Natale?: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Chi ha incastrato Babbo Natale?, film diretto da Alessandro Siani con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Babbo Natale ha un grosso problema: tutti i bambini vogliono regali tecnologici, ma il suo team di elfi non è in grado di produrli. L’elfo Romeo ha un altro problema: sua moglie è incinta ed entrambi sono preoccupati per il futuro della loro famigliola. Ma a Romeo si presenta una soluzione possibile, benché illecita, ed è l’alleanza con la Wonderfast, una società privata che commercializza e consegna in poche ore, e per cui quella di Babbo Natale è concorrenza sleale. Dunque i dirigenti della Wonderfast propongono all’elfo Romeo di introdurre nella leggendaria fabbrica di giocattoli in Lapponia qualcuno che la faccia fallire. E chi meglio di Genny Catalano, il “re dei pacchi” napoletano, i cui pacchi non sono doni ma sonore fregature?

Chi ha incastrato Babbo Natale?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chi ha incastrato Babbo Natale?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Genny Catalano

Christian De Sica: Babbo Natale

Martin Francisco Montero Baez: Checco

Angela Finocchiaro: Befana

Leigh Gill: Romeo

Sara Ciocca: Rebecca

Diletta Leotta: Sasha (nipote di Babbo Natale)

Kai Portman: Tedesco 1

Leonie Renée Klein: Moglie Turista Tedesco

Streaming e tv

Dove vedere Chi ha incastrato Babbo Natale? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 dicembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.