Chi era Barry Seal: la storia vera del pilota raccontata nel film

Chi era Barry Seal, il pilota la cui storia vera ha ispirato il film Barry Seal – Una storia americana con protagonista Tom Cruise? Il film è arrivato nelle sale nel 2017 con la regia di Doug Liman e va in onda domenica 10 aprile 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Scopriamo tutto quello che sappiamo sull’ex pilota.

Chi era Barry Seal: storia vera

Barry Seal è nato il Louisiana e ha iniziato a volare già da adolescente. Una volta maggiorenne è entrato nella Louisiana Army National Guard, ma qualche anno dopo è passato alla Trans World Airlines entrando come tecnico di volo per poi diventare una delle giovani promesse come pilota di linea. La sua era una carriera promettente, volava sulla rotta transcontinentale Usa-Europa e tutti avevano una bella opinione di lui. Nel 1972 è stato licenziato perché beccato in un traffico di esplosivo in Messico. Come riporta la DEA, pare che abbia iniziato a operare anche nel contrabbando di marijuana, dopodiché ha puntato alla cocaina, più redditizia. Verso la fine degli anni ’70 è stato anche arrestato mentre era in Honduras perché trasportava cocaina dall’Ecuador.

Ma, quando uscì di prigione, non contento riprese la vita da malavitoso entrando nel cartello di Medellin. Sfruttava gli aerei per trasportare carichi di droga dalla Colombia o Panama. In seguito è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco e per questo arrestato e condannato a 10 anni. A quel punto ha proposto alla DEA un patto: avrebbe collaborato come informatore e avrebbe testimoniato il coinvolgimento della CIA nelle attività di contrabbando in Sudamerica. Nel 1984 un giornalista pubblicò un articolo in cui raccontava del traffico di droga e questo costò l’operazione sotto copertura di Barry Seal. Quest’ultimo continuò a testimoniare, ma fu assassinato nel 1986 da killer colombiani.