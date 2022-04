Barry Seal – Una storia americana: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 10 aprile 2022, in prima serata su Italia 1 va in onda Barry Seal – Una storia americana, un film del 2017 diretto da Doug Liman. Il protagonista della vicenda è Tom Cruise, che interpreta Barry Seal, un ex pilota della Trans World Airlines. La pellicola dura circa 115 minuti ed è distribuita da Universal Pictures. Di seguito vediamo la trama e il cast nel dettaglio.

Trama

La trama del film si ispira alla storia vera dell’ex pilota della Trans World Airlines. Barry Seal nel 1979 è un pilota in carriera, piuttosto scaltro. Vive in Louisiana, ma viene colto in flagrante come contrabbandiere di sigari. All’epoca gli Stati Uniti erano nel pieno del tumulto politico, poiché il popolo attendeva l’elezione del nuovo presidente, Ronald Reagan, al posto di Jimmy Carter. Quando Barry viene scoperto, la CIA gli propone un patto: in cambio dell’immunità, deve lavorare sotto copertura per lavori di ricognizione. Barry non può certo rifiutare, per cui accetta e viene spedito in missione in Colombia. Qui viene contattato da una banda di trafficanti che gli chiede di trasportare droga per conto loro. E questo è soltanto l’inizio.

Barry Seal – Una storia americana: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, vediamo chi fa parte del cast del film. Come già anticipato, il protagonista è Tom Cruise. Di seguito vi indichiamo tutti gli attori e le attrici del film con i rispettivi personaggi:

Tom Cruise: Barry Seal

Domhnall Gleeson: Monty Schafer

Sarah Wright: Lucy Seal

Caleb Landry Jones: JB – Bubba

Jesse Plemons: sceriffo Downing

Lola Kirke: Judy Downing

Alejandro Edda: Jorge Ochoa

Mauricio Mejía: Pablo Escobar

Fredy Yate Escobar: Carlos Lehder

Jayma Mays: Dana Sibota

E. Roger Mithcell: Craig McCall

Benito Martinez: James Rangel

Connor Trinneer: George W. Bush

Alpha Trivette: giudice Linkletter

Jed Rees: Louis Finkle

Morgan Hinkleman: Christina Neal

Alberto Ospino: Manuel Noriega

Jayson Warner Smith: Bill Cooper

Streaming e TV

Ma dove vedere in TV e in streaming Barry Seal Una storia americana? Il film, come già anticipato, arriva in prima serata su Italia 1 domenica 10 aprile 2022, alle ore 21:20. Per seguire il film in diretta televisiva e in chiaro è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Il servizio è gratuito previa registrazione.