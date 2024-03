Michel Dessì è l’inviato di Pomeriggio Cinque divenuto molto popolare nelle ultime settimane per aver strappato le prime dichiarazioni pubbliche di Chiara Ferragni e Fedez dopo le indiscrezioni sulla separazione della coppia.

Molti telespettatori ignorano però un aspetto curioso sulla vita privata del giornalista: Dessì, infatti, è figlio di una coppia di ex concorrenti del Grande Fratello.

I suoi genitori sono Alfio Dessì e Rosy Stagnitti, marito e moglie calabresi che parteciparono alla quinta edizione del reality show di Canale 5.

Correva l’anno 2005 e i due entrarono nella casa del Gf in coppia, ma come concorrenti singoli in contrapposizione a un’altra coppia: quella dei toscani Francesco Giusti e Giulia Ponsi.

Alfio Dessì e Rosy Stagnitti, originari di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ha avuto Michel quando entrambi erano 16enni. Oggi gestiscono assieme un negozio di abbigliamento.

Michel Dessì, classe 1990, prima di diventare inviato per Pomeriggio Cinque, ha lavorato per alcuni programmi di Rete 4, come Controccorente a Stasera Italia. Oggi scrive anche per la testata online de Il Giornale.