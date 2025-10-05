Icona app
5 ottobre 2025
TV

Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 5 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 5 ottobre 2025

CHE TEMPO CHE FA STREAMING TV – Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa 2025-2026. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti. Dove vedere oggi – domenica 5 ottobre 2025 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 5 ottobre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando, 145 di Sky). Quindi la puntata di oggi, 5 ottobre 2025, sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima.

Che Tempo Che Fa in streaming e replica

Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Ricerca