Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 12 ottobre 2025

CHE TEMPO CHE FA STREAMING TV – Questa sera, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa 2025-2026. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti. Dove vedere oggi – domenica 12 ottobre 2025 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 12 ottobre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando, 145 di Sky). Quindi la puntata di oggi, 12 ottobre 2025, sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima.

Che Tempo Che Fa in streaming e replica

Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.