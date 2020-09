Che tempo che fa torna su Rai 3: tutte le informazioni sulla nuova edizione

Quest’anno Che Tempo Che Fa compie 18 anni. Il programma condotto da Fabio Fazio, dopo aver abbandonato Rai 1 e adesso anche Rai 2, approda in prima serata su Rai 3 a partire da domenica 27 settembre 2020. Accanto a Fazio, come sempre, vedremo anche questa volta la spumeggiante Luciana Littizzetto, con Filippa Lagerback, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz e anche Enrico Brignano. Quest’anno Che Tempo Che Fa si è confermato il programma più social della tv italiana con oltre 15 milioni di interazioni anche nel periodo estivo.

Con l’approdo su Rai 3, il programma però cambia faccia e sarà diviso in tre parti: dalle ore 20:00, arriva Che Tempo Che Fa – Anteprima, uno spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale. Dalle ore 20:35, Che tempo che fa presenta con una formula rinnovata soprattutto la relazione con Studio ed Esterni e propone diversi interventi tra eccellenze italiane ed internazionali, rappresentanti del mondo delle istruzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e della società. Si termina con l’ultimo appuntamento alle ore 23:00 con Che Tempo Che Fa – Il tavolo che torna fisicamente in studio e accoglie conversazioni informali con ospiti e gag comiche.

Che tempo che fa, le anticipazioni della prima puntata

Per la prima puntata del programma, in arrivo su Rai 3 domenica 27 settembre 2020, ci saranno tantissimi ospiti. Si parte alla grande, con uno spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano, lo scrittore di Gomorra, un appuntamento che sarà diluito in 33 puntate, quindi lo vedremo anche nelle altre puntate. Come ospiti, Che Tempo Che Fa propone il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, poi in una diretta esclusiva da Washington DC ci sarà il medico e scienziato Anthony S. Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, che il Times in questi giorni ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca. Ma non è finito qui: ci sarà anche Jerusalema, il fenomeno musicale dell’estate 2020, per la prima volta in tv in Italia proprio da Fazio. E ancora vedremo il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode i quali, in collegamento, si esibiranno nel brano che è diventata una vera e propria hit.

Vedremo come ospiti anche Virginia Raffaele, Roberto Burioni, Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi e i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra. In studio la corrispondente Rai dalla Cina Giovanna Botteri.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Vedremo riuniti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e gli ospiti Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.

Dove vedere in tv e in streaming Che Tempo Che Fa

Potrebbero interessarti Che Tempo Che fa, dove vedere in tv e in streaming il programma di Fabio Fazio L’Allieva 3: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv Ascolti tv sabato 26 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, L’era glaciale 3