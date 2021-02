Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 febbraio 2021

Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 7 febbraio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 7 febbraio 2021, di Che tempo che fa? Il più atteso è certamente il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per la prima volta intervistato da una tv italiana: Obama presenterà la sua autobiografia “Una terra promessa”.

Fabio Fazio intervisterà poi Renato Pozzetto e Pupi Avati, rispettivamente protagonista e regista del film “Lei mi parla ancora”, in uscita.

Altri ospiti il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il virologo Roberto Burioni, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il presidente del Coni Giovanni Malagò.

E poi l’economista Carlo Cottarelli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti Orietta Berti, Paolo Rossi e Renato Pozzetto.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

