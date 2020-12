Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 dicembre 2020

Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 20 dicembre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 20 dicembre 2020, di Che tempo che fa? Partiamo dal presupposto che questa è l’ultima puntata del 2020 per il programma di Fazio che si ferma per le vacanze natalizie e tornerà sui piccoli schermi di Rai 3 a partire da domenica 10 gennaio. Si parte con lo spazio d’attualità curato da Roberto Saviano. Gli ospiti della puntata sono tanti. Ci sarà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e tre grande esclusive tv per l’Italia: il Premio Oscar George Clooney, che ha diretto il nuovo film Netflix “The Midnight Sky” disponibile dal 23 dicembre sulla piattaforma. E ancora vedremo stasera è la popstar Robbie Williams, che si esibirà dal vivo cantando “Can’t stop Christmas”, il suo nuovo singolo contenuto nella versione deluxe dell’album natalizio “The Christmas Present”. Infine tornerà anche Claudio Baglioni, dopo 7 anni dall’uscita dell’ultimo anno, che canterà “Un uomo di varie età”, terzo estratto del suo 16esimo e attesissimo album.

E ancora vedremo il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University Alberto Mantovani, il presidente del CONI Giovanni Malagò, Veronika Tsepkalo e Massimo Lopez.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Filippa Lagerbåck. Ospite Miss Italia 2020, la giovane Martina Sambucini.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

